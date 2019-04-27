В рамках программы PARE 1+1 еще 65 бизнес-проектов получат финансирование

Еще 65 бизнес-проектов, инициированных нашими соотечественниками, которые вернулись домой после работы за границей, получат финансирование в рамках программы PARE 1+1.

Предприниматели сегодня подпишут контракты с Организацией по развитию малых и средних предприятий. Общая сумма грантов составляет 16 миллионов леев. Компании предоставят около 130 новых рабочих мест.

46 предприятий будут работать в области сельского хозяйства, 12 - в сфере услуг, остальные семь - в перерабатывающей промышленности. 23 бизнес-проекта из 65-ти реализуются с нуля, 42 - расширяются.

Компании будут действовать или развиваться в 26 районах страны. Согласно программе "PARE 1+1", государства предоставляет предприятиям финансирование в видео грантов в размере 50% от общей суммы инвестиций, но не более 250 тысяч леев.