Карабинеры в свободное от службы время совершают добрые дела. Перед праздниками они провели традиционную пасхальную кампанию. На собственные средства они купили подарки для шести семей и одной школы-интерната. Последним адресом в их списке было село Рэзены Яловенского района.
Карабинеры приехали к 80-летней пенсионерке Феодоре Платон. На попечении пожилой женщины больной сын и трое внуков, которые остались без родителей.
Гостей встречал самый младший из внуков Ионел. У 10-летнего мальчика больное сердце.
"Мне как-то сказали: тетушка, отдай их в детский дом, тяжело тебе будет. Но я решила, что не отдам, как бы трудно не было. Я к ним привыкла, они со мной с рождения. Пусть живут со мной", - сказала жительница села Рэзены, Яловень Феодора Платон.
Семья очень обрадовалась подаркам, особенно электропечи и холодильнику.
"Большое вам всем спасибо, дай бог здоровья".
Ребятам привезли игрушки и новую одежду.
"Меня больше всего поразило, что такая пожилая женщина совершила такой поступок, взяла этих детей под опеку. Это настоящий героизм. Нам приятно было помочь семье, которая действительно нуждается", - сказал заместитель командира части 1006 Андрей Русу.
В рамках кампании карабинеры помогли еще нескольким нуждающимся семьям и навестили воспитанников школы-интерната в Чадыр-Лунге.
"Скинулись всем миром и купили предметы первой необходимости для этих семей. Я считаю, что у каждого из нас должен быть лучик надежды", - сказал глава генштаба карабинеров Михаил Чубачук.
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