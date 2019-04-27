Православные христиане отмечают Великую пятницу

Сегодня, 26 апреля, для православных всего мира один из самых скорбных дней в христианском году —скорбный день перед Пасхой — Великая пятница.

В этот день Иисуса Христа схватили и отвели к прокуратору Понтию Пилату. Тот назначил Христу наказание в виде избиения бичами, но этого было мало разъяренной толпе. Тогда префект назначил Иисусу смертную казнь, передает SB.



Иисус Христос был распят на горе Голгофа.



В этот день в храмах совершаются вынос Плащаницы и Чин погребения. Священнослужители выносят большой плат с ликом Иисуса в гробу. Колокола торжественно звонят, а скорбная процессия обходит храм вокруг с ликом. В этот день каждый верующий может зайти в храм до вечера и поклониться гробу Господню.



В Страстную пятницу советуют воздерживаться от пищи до того, как будет вынесена плащаница. После этого можно перейти на хлеб и воду.