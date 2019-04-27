Сегодня, 26 апреля, для православных всего мира один из самых скорбных дней в христианском году —скорбный день перед Пасхой — Великая пятница.
В этот день Иисуса Христа схватили и отвели к прокуратору Понтию Пилату. Тот назначил Христу наказание в виде избиения бичами, но этого было мало разъяренной толпе. Тогда префект назначил Иисусу смертную казнь, передает SB.
Иисус Христос был распят на горе Голгофа.
В этот день в храмах совершаются вынос Плащаницы и Чин погребения. Священнослужители выносят большой плат с ликом Иисуса в гробу. Колокола торжественно звонят, а скорбная процессия обходит храм вокруг с ликом. В этот день каждый верующий может зайти в храм до вечера и поклониться гробу Господню.
В Страстную пятницу советуют воздерживаться от пищи до того, как будет вынесена плащаница. После этого можно перейти на хлеб и воду.
Комментарии
- Адвокату пришлось вызволять кошку из тюрьмы
- Умерла Аксинья из "Тихого Дона", актриса Элина Быстрицкая
- В WikiLeaks узнали подробности расследования против Ассанжа в США
- В Сети собирают деньги на похороны кота в космосе
- Ролик с обезьяной, листающей Instagram, стал хитом
- К финалу Мстителей 4 Танос "стер" 50% поиска Google
- Финальная часть Мстителей установила первые рекорды в прокате
- Вышел новый трейлер сериала Дорджа Клуни Уловка 22
- На аукцион выставили записку Гитлера 1945 года
- Канадец застроил остров домами из пластиковых бутылок
- Rammstein выпустила новый клип на трек Radio
- Какая погода ожидается на Пасху в Молдове
- Адвокату пришлось вызволять кошку из тюрьмы
- Новый клип Тейлор Свифт вызвал ажиотаж в Сети
- В столице троллейбус въехал в остановку.ФОТО
- Стали известны подробности самолета, который без разрешения приземлился в столичном аэропорту
- Источник рассказал, какие страны могут не пустить в Шенген после реформы
- Полиция Кишинёва просит помощи в поисках подозреваемых. Видео
- В столице троллейбус въехал в остановку.ФОТО
- Посол Украины в Молдове Иван Гнатишин подал в отставку
- Политические партнеры ПДС и ППДП из НЛП расценивают Молдову как территорию Великой Румынии. ВИДЕО
- Вербное воскресенье: что можно и что нельзя делать 21 апреля
- Простая 5-секундная привычка сохранит здоровье позвоночника на годы вперед
- Пасхальная корзина: что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм
- Великий понедельник 2019: что нельзя делать в начале страстной недели
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md