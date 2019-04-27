Митрополит Владимир отправился в Иерусалим за Благодатным огнем

Делегация во главе с Митрополитом Владимиром отправилась в Иерусалим, откуда привезет благодатный огонь.

Церемонию проводят 17-й год подряд. У митрополита запланирована встреча с Патриархом Иерусалимским. Позже делегация отправится на служение в Иерусалимский храм Гроба Господня.

Как сообщают в Митрополии, в Молдову благодатный огонь привезут в субботу вечером, в канун Пасхи, в столичный Кафедральный собор.