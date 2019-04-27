В Днестре утонула 2-летняя девочка

Двухлетняя девочка из села Коротное Слободзейского района, предположительно, утонула в Днестре. По данным полиции, ее мать оставила дочку под присмотром подруги.

Та, в свою очередь, озадачила свою мать, которая занималась домашними делами и тремя внуками. О том, что девочка утонула, сообщил один из детей подруги. Он признался, что играл с малышкой на берегу, и в какой-то момент она упала в воду. Жители села пытались своими силами отыскать ребенка, но не смогли.

Сейчас поисками девочки занимается группа спасателей.