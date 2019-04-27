Национальному агентству по неподкупности требуются по меньшей мере 34 инспектора. Однако, согласно мораторию, введенному в прошлом году министерством финансов, нанимать новых сотрудников в госучреждение запрещено. Меры приняли в контексте закона о единой системе зарплат в бюджетной сфере. Все же, решение проблемы нашли.
"Ввиду новых правил, Национальное агентство по неподкупности отправило в министерство финансов заявку. Мы рассмотрели ситуацию с персоналом за последние 2-3 месяца и пришли к выводу, что на первом этапе можно будет взять на работу ещё 15 человек", - сказала глава управления Минфина Раиса Гилан.
Зарплата инспекторов НАП - около 10 000 леев.
Кандидаты должны иметь юридическое или экономическое образование, опыт работы в этой области и безупречную репутацию.
"Этапы подачи документов должны соответствовать действующим нормативным актам, 132-му закону, СИБ проверяет кандидата, потом переходим к тестам, письменный и интервью. В конце проходит тестирование на полиграфе. Наверно, это отталкивает некоторых кандидатов", - сказала председатель НАП Родика Анточ.
Ион Николаев - инспектор Национального агентства по неподкупности с прошлого года. Раньше он служил в центре по борьбе с торговлей людьми. Нынешняя работа ему нравится, однако он говорит, что из-за нехватки сотрудников приходится работать в два раза больше.
"Это новая работа для Молдова, мы в начале пути и то, что мы делаем - это что-то новое и интересное. Работы много, и мы очень хотим, чтобы желающих было больше, чтобы они трудоустроились, и чтобы о нас узнала вся страна", - отметил инспектор НАП Ион Николаев.
Национальное агентство по неподкупности занимается проверкой имущества и вероятных конфликтов интересов госчиновников, руководителей и судей. С начала этого года инспекторы проверили почти 60 тысяч деклараций о доходах и личных интересах, и начали 40 соответствующих проверок.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md