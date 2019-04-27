В Кишиневе проходит марш в память о трагедии на Чернобыльской АЭС

Марш в память о трагедии на Чернобыльской АЭС проводит Общественная ассоциация "Союз Чернобыль-Молдовы". Начался он с возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 33 года назад - 26 апреля 1986 года. До сих пор зона вокруг станции пустует. Наибольшему радиационному заражению подверглась территория Украины, Беларуси и России. Облучение получили более пяти миллионов человек. Почти 350 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В ликвидации последствий аварии участвовали свыше трёх с половиной тысяч жителей Молдовы. Из них в живых - свыше двух тысяч человек, большинство - инвалиды.