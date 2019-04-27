В Молдову стало поступать меньше денежных переводов

Наши соотечественники, работающие за рубежом, в марте текущего года прислали домой меньше денег. По данным Нацбанка, общая сумма переводов составила 102 миллиона долларов, что на 7% меньше, чем за тот же месяц 2018-ого.

При этом, согласно статистике НБМ, в прошлом месяце почти половину всех средств прислали из стран Евросоюза. Доля переводов из СНГ составляет примерно одну пятую.

Из России стало приходить меньше денег. В марте работающие там наши сограждане отправили домой около 21 миллиона долларов, что почти на восемь процентных пунктов меньше, чем за тот же период 2018 года.

20 миллионов получено из Израиля и почти 13 миллионов из Италии. Доля Германии составляет свыше восьми миллионов долларов.

54% денежных средств были отправлены в европейской валюте, это почти на девять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Примерно 42% прислали в долларах и четыре процента в рублях - на 3,8 процентных пункта меньше, чем в 2018.