Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции упрекнул ряд государств в недостаточной солидарности в области миграционной политики.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает. Такую идею он выдвинул на пресс-конференции в Париже по итогам национальных дебатов, передает Корреспондент.

"Необходимо глубоко реорганизовать Шенген, даже если это придется сделать с участием меньшего числа стран", - сказал Макрон.

Он упрекнул ряд государств Шенгенской зоны, не называя их поименно, в недостаточной солидарности в области миграционной политики. "Общие границы, Шенген, Дублинское соглашение больше не работают", - сказал Макрон.

По его словам, решение миграционного вопроса не менее важно, чем проблема климатических изменений. "Чтобы быть открытым, надо иметь пределы, чтобы принимать - иметь дом, а это значит, границы. Наряду с климатической проблемой решение миграционного вопроса для меня является таким же важным европейским вызовом", - сказал Макрон.