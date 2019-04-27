К финалу Мстителей 4 Танос "стер" 50% поиска Google

В поисковой системе появилась скрытая функция "уничтожения" половины информации с помощью перчатки Таноса.

Накануне премьеры финальной части серии фильмов Мстители главный злодей ленты Танос "уничтожил" половину результатов поиска в Google. Об этом сообщили пользователи Сети.

Если в поисковую строку сервиса ввести слово Thanos, то в правой верхней части страницы рядом с фото появляется изображение Перчатки Таноса. Если на нее нажать, пальцы клацают, и половина результатов поиска "превращаются в прах", передает Корреспондент.

В фильме Мстители 3: Война бесконечности безумный Титан Танос собрал все Камни вечности в специальной перчатке, и щелкнув пальцами уничтожил половину жителей Вселенной.

скриншот Google