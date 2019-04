Ролик с обезьяной, листающей ленту Instagram на смартфоне, сделал животное звездой Сети. Видео опубликовал один из пользователей Reddit, позже оно появилось в Twitter, передает Корреспондент.

На кадрах видно, как обезьяна листает публикации в социальной сети, переходя на отдельные посты и просматривая видео. Животное очень легко справляется с сенсором, и внимательно просматривает ролики.

Пользователи сети отметили, что обезьяна выглядит совсем как человек, и признали это еще одним доказательством в пользу теории эволюции Дарвина. Ролик стал вирусным, собрав за несколько дней больше 6 миллионов просмотров.

this monkey is like. properly browsing insta and it's messing with me pic.twitter.com/9hFIQWEJsN