В период пасхальных праздников увеличено количество междугородних рейсов

Количество рейсов автобусов и микроавтобусов на внутренних междугородних маршрутах увеличено на время пасхальных праздников в связи с возросшим потоком пассажиров.

Как сообщил корреспонденту агентства заместитель директора Северного автовокзала столицы Ион Андрушка, сегодня и завтра будет выполнено 150-180 дополнительных рейсов, передает Moldpres.

Для этого уже подготовлены необходимые транспортные средства. Ион Андрушка отметил, что, по опыту прошлых лет, в преддверии Пасхи число пассажиров увеличивается на 25-30%.

В свою очередь, глава филиала Юго-Западного вокзала столицы Юрие Кирилэ сообщил, что учреждение располагает дополнительным числом автобусов и микроавтобусов, которые находятся на территории автовокзала и по необходимости выходят на маршруты, где больше пассажиров.

В этом году увеличено количество рейсов на таких направлениях, как Леово, Вулканешты, Бужор и др. Кирилэ также отметил, что в последние годы количество пассажиров снижается.

В этом году Пасха отмечается 28 апреля. По случаю праздников работники бюджетной сферы будут отдыхать пять дней подряд (27 апреля-1 мая).