В Пасхальную ночь общественный транспорт в столице будет работать по специальному графику

В Пасхальную ночь, с 27 апреля на 28 апреля, общественный транспорт в столице будет работать по специальному графику. Так, троллейбусы и автобусы будут ходить до 24.00, а микроавтобусы будут работать и после полуночи, в зависимости от потока пассажиров.

В соответствии с распоряжением врио мэра столицы Руслана Кодряну, 27, 28 и 29 апреля количество автобусов на маршрутах №10 "ул. В. Александри – коммуна Гратиешты", №26 "ул. Л. Деляну – ул. Дойна" и №28 "ул. В. Александри – с. Гульбоака" будет устанавливаться по необходимости, информирует МОЛДПРЕС.

На Радоницу, 5 и 6 мая, кишиневцы смогут бесплатно проехать к столичному кладбищу Св. Лазаря на трех автобусах: "С", "D" и №27.