Республика Молдова откроет Торговые представительства в десяти странах

Республика Молдова планирует открыть Торгово-экономические представительства в десяти странах.

Процедуры по подготовке пакетов документов о создании представительств были проанализированы на заседании рабочей группы по экономической дипломатии, в состав которой вошли представители Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Агентства по инвестициям, сообщает МОЛДПРЕС.

Торгово-экономические представительства планируют открыть в США (Нью-Йорк), Великобритании (Лондон), Японии (Токио), странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), Китае (Шанхай), Франции (Париж), Швейцарии (Женева), Швеции (Стокгольм) и Сингапуре.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что необходимо, чтобы каждый экономический атташе знал приоритетные области по привлечению инвестиций и продвижения экспорта. "В связи с этим, мы организуем в июле курсы по экономической дипломатии, чтобы каждый атташе был хорошо подготовлен, чтобы представлять Республику Молдова в качестве инвестиционного назначения и поставщика товаров и услуг", - отметил Габурич.