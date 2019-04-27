Air Moldova открыла прямое авиасообщение с Ниццей

Авиакомпания "Air Moldova" запустила сегодня прямое авиасообщение с французским городом Ницца. Рейс Кишинев-Ницца будет осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам, а стоимость билетов составит от 99 евро со всеми включенными сборами.

По понедельникам самолет будет вылетать из Кишинев в 19.40 и приземляться в Ницце в 21.30 по местному времени. Вылет обратно будет осуществляться в 22.20 (Ницца), а в Кишинев лайнер будет приземляться в 02.00. В пятницу полеты будут осуществляться утром, передает Молдпрес.

Новое направление "Air Moldova", как ожидается, будет чрезвычайно востребованным, поэтому что билеты на летний сезон и вторую половину мая уже распроданы.

Компания "Air Moldova" скоро запустит рейсы по двум другим направлениям летнего отдыха: Измир (Турция) с 18 мая и Салоники (Греция) с 23 мая.