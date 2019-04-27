Мужчина расправился с бывшей женой и ребенком в одной из пещер острова Тенерифе

Расправился с бывшей женой и ребенком в одной из пещер острова Тенерифе. Гражданин Германии, несколько лет проживавший в Испании, решил избавиться от семьи, прилетевшей к нему в гости. Младшему сыну, которому всего шесть лет, удалось сбежать от убийцы. Его нашли местные жители.

"Мы гуляли и встретили этого мальчика. Остановились, чтобы узнать, где его родители. Мне показалось подозрительным, что он совсем один. А он сказал, что не знает, где его отец с матерью."

Мальчика доставили в полицию, где он и рассказал о случившемся. Спустя сутки поисков, тела погибшей матери и десятилетнего брата мальчика, нашли в одном и гротов, расположенных у подножия вулкана Тейде. В результате расследования, полицейские установили, что это было предумышленное убийство.