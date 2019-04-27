Офицеры НЦБК поздравили всех c пасхальными праздниками. ФОТО

На полигоне с оружием и кроликами. Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией решили оригинально поздравить всех с пасхальными праздниками. Они устроили фотосессию, на которой предстали в обмундировании, с автоматами и белыми кроликами.

Фото опубликованы на странице пресс-секретаря НЦБК в фэйсбуке. Сопровождаются они подписью: "На Пасху и мы можем быть белыми и пушистыми." Пользователям фото офицеров пришлись по душе.

Идея фотосессии возникла у сотрудников НЦБК, когда они возвращались с полевых учений. Этим жестом они хотели показать гражданам, что под маской офицеров скрываются простые добродушные люди.