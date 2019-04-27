Война транспортных фирм: задержаны семеро сотрудников транспортной фирмы

Семеро сотрудников транспортной фирмы задержаны по делу о шантаже. По словам прокуроров, они намеренно уничтожали имущество конкурирующих компаний. Несколько автобусов сожгли в Молдове, еще несколько - в России и Чехии.

Кишиневская прокуратура и Национальная следственная инспекция вели это дело четыре месяца. Установлено, что организаторами группировки были двое столичных жителей. Вместе с сообщниками они запугивали конкурентов, нападая на них прямо на автовокзалах.

При обысках у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, рации, банковские карты и чеки, подтверждающие поездку за границу, а также сосуды с горючим, которое использовали при поджогах.