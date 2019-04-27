Пасхальный ажиотаж: столпотворение на столичных рынках

На столичном центральном рынке - настоящее столпотворение. Люди покупают продукты для пасхального стола - куличи, яйца, мясо, овощи и фрукты.

Самые длинные очереди - в мясном павильоне. Многие планируют выезды на природу и покупают свинину на шашлыки. Но самый большой спрос - на ягнятину.

"Ягненок обошелся нам в 800 леев со скидкой. Это главное блюдо на пасхальном столе".

"Ягнятина продается хорошо. Осталось совсем немного. Ягненок может стоить и 300, и 400 леев, в зависимости от веса."

"Свиные ножки пользуются большим спросом, люди берут на холодец. Килограмм стоит 65-70 леев. Хорошо продается свинина на жаркое, на шашлыки берут ошеек. Его еще утром продали".

Покупатели говорят, что в праздник не экономят - на продукты уходит по полторы-две тысячи леев.

"1500 леев - это минимум. И еще не все купили, нужно мясо на отбивные."

"Купила свинину, колбасу, грибы. На все про все - около двух тысяч леев. Пасха - раз в год, и люди не скупятся".

"Много чего купил. Ягнятину, свинину. Цена приемлемая - 85 леев за килограмм. Оно того стоит, а еще благодаря Владу Плахотнюку мы получили по 600 леев. Спасибо ему за это, помощь была очень кстати".

В среднем килограмм ягнятины на рынке стоит 80 леев, свинины - от 60 до 85.