В Сети собирают деньги на похороны кота в космосе

Многие любители животных уже пожертвовали средства. Капсулу с останками кота хозяин хочет доставить на орбиту.

Любитель животных и космоса Стив Мант потерял кота Пикачу, который скончался после годичной борьбы с диабетом. Животное умерло из-за осложнений, вызванных болезнью. Хозяин решил похоронить животное с размахом, и начал сбор средств на доставку его праха на орбиту. Об этом пишет Space.com.

Известно, что для реализации этой затеи необходимо пять тысяч долларов. К настоящему моменту он смог собрать $1700, передает Корреспондент.

Доставкой будет заниматься компания Celestis, которая доставляет в космос прах умерших людей.

В случае, если замысел Манта удастся, его кот станет первым, прах которого отправят в космос.