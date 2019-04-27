Мужчина заживо сжег своего знакомого в Одесской области

По данным полиции, конфликт возник во время совместного употребления спиртных напитков.

Мужчина заживо сжег своего знакомого, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В Раздельнянский отдел полиции поступило сообщение о том, что во время тушения горящей свалки в селе Труд-Уголок, в яме найдено обгоревшее тело человека. В ходе следствия установлено, что произошел конфликт между потерпевшим и его 31-летним знакомым, который ранее был осужден на 15 лет лишения свободы за убийство, передает Корреспондент.

Как отмечается, у злоумышленника была "непогашенная судимость" - его освободили досрочно. По данным полиции, конфликт возник во время совместного употребления спиртных напитков. Во время ссоры злоумышленник избил потерпевшего до потери сознания.

"Осознавая то, что за содеянное снова может попасть за решетку, он решил сжечь знакомого. Для этого правонарушитель вынес еще живого товарища из дома, бросил в бетонную яму с мусором, засыпал бытовыми отходами и поджег", - рассказали в управлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который сначала отрицал свою причастность к преступлению.

25 апреля ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.