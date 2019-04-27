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В WikiLeaks узнали подробности расследования против Ассанжа в США
// фото: РИА Новости
15:15, 26 Apr 2019
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Портал WikiLeaks утверждает, что министерство юстиции США пытается завести дело против Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже, который подразумевает максимальное наказание в виде смертной казни.

Ранее в справке на сайте британского правительства сообщалось, что Великобритания может выслать Джулиана Ассанжа только при наличии письменных гарантий от США, что смертная казнь основателю Wikileaks не грозит, и что судить его будут только за то, что послужило поводом для запроса об экстрадиции, передает РИА Новости.

Решение об экстрадиции в Великобритании принимает лично глава министерства внутренних дел, однако руководствуется он при этом жесткими правилами и нормами европейского и британского законодательства.

"Министерство юстиции США пытается завести дело в отношении Джулиана Ассанжа, основанное на законе о шпионаже. Обвинения по закону о шпионаже могут караться смертью", - сообщил портал в Twitter.

WikiLeaks прикрепил к твиту ссылку на портал Netzpolitik.org, который утверждает, что "офис федерального прокурора США признал, что также ведет расследование в отношении Ассанжа в связи с "незаконным получением и распространением секретной информации".

"Об этом минюст написал в письме бывшему представителю WikiLeaks Даниэлю Домшайт-Бергу... Эти обвинения могут быть предъявлены по закону о шпионаже 1917 года", - говорится в сообщении.

Портал опубликовал письмо прокурора США Трейси Доэрти-Маккормик адвокату Домшайт-Берга. В письме сообщается, что США планировали допросить Домшайт-Берга по поводу "незаконного получения и распространения секретной информации" по закону о шпионаже. Письмо датировано 7 марта 2018 года.

"По запросу США власти Германии обращаются с просьбой, чтобы ваш клиент был добровольно допрошен. Это письмо устанавливает условия, по которым ваш клиент будет заслушан о возможных нарушениях федерального уголовного законодательства США в отношении незаконного получения и распространения секретной информации", - приводит портал текст письма.

Ранее Эквадор, в посольстве которого в Лондоне основатель WikiLeaks скрывался с 2012 года, решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Утром 11 апреля его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по делу на 2 мая.

США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны дать Британии документы по экстрадиции Ассанжа. В случае предъявления обвинений по закону в шпионаже основателю WikiLeaks в США может грозить смертная казнь.




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