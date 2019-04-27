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Источник рассказал, какие страны могут не пустить в Шенген после реформы
// фото: РИА Новости
15:17, 26 Apr 2019
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Пересмотр Шенгенского соглашения может закрыть возможность присоединения к нему Румынии и Болгарии.

"Реформа, которую имеет в виду президент Франции Эммануэль Макрон, может закрыть для Румынии и Болгарии перспективу вхождения в Шенген как таковую", - сказал собеседник агентства, передает РИА Новости.

Макрон заявил в четверг, что организацию Шенгенского пространства необходимо пересмотреть и, возможно, исключить из него тех, кто "не хочет обеспечивать общие границы".

Согласно заключению Еврокомиссии, обнародованному в ноябре 2018 года, Румыния, в отличие от Болгарии, не обеспечила готовность завершения к концу 2019 года подготовительной процедуры для вхождения в Шенген.

Председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер ранее заявлял, что действие механизма проверки и сотрудничества (МПС) по обеспечению вхождения Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство должно быть прекращено до истечения мандата нынешнего состава Еврокомиссии осенью 2019 года. МПС, запущенный в 2007 году, действует только в отношении Румынии и Болгарии и определяет требования к реформам в области правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью в обеих странах, являясь своеобразным инструментом мониторинга.

Участниками Шенгенского соглашения на данный момент являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия находятся на пути к вступлению в сообщество.

Европейские лидеры неоднократно заявляли, что существование Шенгенской зоны находится под серьезной угрозой в связи с миграционным кризисом, с которым столкнулся ЕС и который вынудил ряд стран ввести временный контроль на границах.

Гражданам третьих государств, въезжающих в ЕС через Болгарию и Румынию, необходимы визы. Кроме того, граждане Болгарии и Румынии не могут пользоваться безвизовым режимом ЕС с США и Канадой, поскольку он распространяется только на государства, входящие в Шенгенскую зону.




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