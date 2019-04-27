Умерла Аксинья из "Тихого Дона", актриса Элина Быстрицкая

Сегодня, 26 апреля, в Москве скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая.

Она умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая служила с 1958 года, передает Strana.

"Элина Авраамовна скончалась", - сказал источник из близкого окружения актрисы. В последние годы актриса тяжело болела. Время и место прощания будут известны позднее.

Элина Быстрицкая поучила громкую славу и известность после роли Аксиньи в фильме "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова.

Путь к славе

В 1950 году Элина Быстрицкая дебютировала в кино в роли военврача Лены Алексеенко в картине "В мирные дни" режиссера Владимира Брауна. В 1955 году исполнила главную роль участкового врача Елизаветы Муромцевой в мелодраме "Неоконченная повесть" Фридриха Эрмлера.

Всесоюзную известность актриса получила после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). Впоследствии Элина Быстрицкая снималась в фильмах "Добровольцы" Юрия Егорова (1958), "Все остается людям" Георгия Натансона (1963), "Николай Бауман" Семена Туманова (1967). Всего исполнила роли более чем в 20 кинокартинах и сериалах.

В последний раз появлялась на экране в эпизодической роли в сериале "Возвращение Мухтара" (2006).