Новый клип Тейлор Свифт вызвал ажиотаж в Сети

Видеоработа набрала за восемь часов свыше 26 миллионов просмотров. Песня записана в сотрудничестве с известным поп-певцом.

Певица Тейлор Свифт представила свой новый клип на песню ME!, записанную с солистом поп-группы Panic! At The Disco Брендоном Ури. Видео стало интернет-хитом, набрав за восемь часов более 26 миллионов просмотров, передает Корреспондент.

Режиссером выступил Дэйв Мейерс, который ранее снимал клипы для Кендрика Ламара, Бритни Спирс и других.

Сингл ME! является для Свифт первым, выпущенным с момента выхода ее последнего альбома Reputation. Он должен войти в новый альбом артистки, релиз которого намечен на этот год.