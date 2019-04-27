Адвокату пришлось вызволять кошку из тюрьмы

На счету кошки 30 штрафов на тысячи долларов и несколько месяцев тюрьмы.

Жительнице города Бельвью в штате Вашингтон пришлось нанимать адвоката для своей кошки Миски и подавать в суд на городскую службу по контролю за животными, рассказывает Fox News.

На кошку жаловались соседи: десятилетняя Миска незаконно проникала в частные владения, терроризировала соседских кроликов и провоцировала драки с другими домашними питомцами. За это ей были выписаны 30 штрафов, а однажды она даже угодила на несколько месяцев в тюрьму, передает Моя Планета.

Владелица кошки Анна Даниели была вынуждена обратиться к адвокату, чтобы восстановить доброе имя Миски и спасти ее от усыпления, к которому ее приговорили службы контроля. Адвокат Джон Циммерман строит защиту на том, что преследование кошки возникло по личному желанию сотрудника отдела по контролю за животными: он является соседом Даниели.

Выяснилось, что он подговаривал и других соседей жаловаться на кошку. В деле о кошке-гангстерше округ задействовал аж четырех прокуроров: это обстоятельство адвокат назвал бесполезной тратой денег налогоплательщиков. Он уверен, что Миска — самая обычная кошка, дружелюбная и ласковая. В итоге постановление об усыплении отменили, а кошку выпустили, обязав хозяйку выплатить стоимость ее содержания в "кошачьей тюрьме". "Моя Планета" рассказывала о том, как живется кошкам в мегаполисе.