Какая погода ожидается на Пасху в Молдове

В Молдове на Пасху будет хорошая погода, температура воздуха поднимется до +25 градусов. В то же время на севере Молдовы ожидаются кратковременные дожди..

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, на севере страны в воскресенье будет до +23 градусов, ночью температура будет колебаться от 7 до 10 градусов, передает МОЛДПРЕС.

В центре страны прогнозируется температура от 21 до 24 градусов, а ночью от 8 до 11 градусов.

На юге будет теплее всего. Днем воздух прогреется до 25 градусов, будет переменная облачность. Ночью термометры покажут максимум 12 градусов.

На следующей неделе температура воздуха немного понизится.