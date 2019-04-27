Rammstein выпустила новый клип на трек Radio

Накануне премьеры группа показала беззвучное видео на стене магазина. Увидевшим его нужно было прийти на нужное место и включить радио.

Немецкая музыкальная группа Rammstein представила новый клип на песню Radio. Видео появилось на официальном Youtube-канале коллектива, передает Корреспондент.

Ролик снят в черно-белом цвете. Солист группы Тиль Линдеманн поет с нарисованными "губка-бантиком". В клипе появляются солдаты, протестующие женщины, монахини и другие персонажи.

За несколько минут до премьеры песни на радиостанциях в Германии беззвучный клип к треку показали на стене здания универмага в Берлине. Тем, кто хотел посмотреть ролик до мировой премьеры, нужно было прибыть в указанное место и включить радио.

Песня войдет в новый альбом группы, который должен выйти в мае 2019 года. Ранее последняя студийная запись Rammstein Liebe ist für alle da вышла 16 октября 2009 года.