В случае проведения досрочных выборов, пройдут они по нынешней избирательной системе, то есть по смешанной. Конституционный суд ответил на запрос независимых депутатов Иона Грозы, Александра Олейника и Виорела Мельника. Он также постановил, что избирательная система может быть изменена не менее чем за год до следующих парламентских выборов. Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.
"Частое или позднее изменение правил избирательного процесса может отрицательно повлиять на избирателей, конкурентов и партии, так как возникает риск нарушения права голоса и права быть избранным", - сказал председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь.
Авторы запроса решением КС удовлетворены. По их словам, возможные досрочные выборы пойдут лишь в ущерб гражданам, поэтому политические партии должны как можно скорее прийти к соглашению для создания парламентского большинства.
"Граждане пошли на выборы и проголосовали, поэтому, в случае досрочных выборов, проиграют те политформирования, по вине которых будут организованы эти выборы", - сказал независимый депутат Александр Олейник.
"Досрочные выборы не очень повлияют на изменение политической ситуации в стране. Уже доказано, что, в принципе, в парламент пройдут те же партии", - сказал независимый депутат Ион Гроза.
Решение Конституционного суда обращено в частности к ПДС и ППДП, которые требуют отказаться от смешанной избирательной системы и вернуться к пропорциональной. В этом контексте, Олейник, Гроза и Мельник отмечают, что изменение избирательной системы с учетом предпочтений политических актёров - это грубое нарушение демократических принципов.
"Блок ACUM должен ставить во главу угла интересы граждан, проголосовавших за них, а не интересы спонсирующих их группировок", - сказал независимый депутат Александр Олейник.
Между тем, депутат-демократ Сергей Сырбу отмечает, что с подобным запросом вообще не стоило обращаться в Конституционный суд, поскольку существует множество ограничений, в том числе и в международной практике,запрещающих менять избирательную систему перед досрочными выборами.
Депутат ДПМ написал в фэйсбуке, что прения по этому поводу являются грубой манипуляцией. Он считает, что и Нэстасе, и Санду знают о том, что изменить избирательную систему сейчас невозможно, но муссируют эту тему, чтобы хоть как-то оправдаться перед избирателями за досрочные выборы. Сырбу также отмечает, что изменение избирательной системы и проведение досрочных выборов противоречат интересам граждан, которые хотят, чтобы политики решали их проблемы.
А бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе ранее отметил, что изменение избирательной системы перед досрочными выборами противоречит законодательству и рекомендациям Венецианской комиссии. Такого же мнения придерживается и эксперт в области конституционного права Николай Осмокеску.
На днях депутат ПДС Думитру Алайба признал, что блок ACUM выступает за проведение досрочных выборов. Кроме того, парламентарий заявил, что их нужно проводить до тех пор, пока ПДС и ППДП не получат большинства.
"Нужно провести столько выборов, сколько потребуется для того, чтобы мы пришли к власти", - отметил депутат ПДС Думитру Алайба.
Избирательная система была изменена летом 2017 года. Граждане получили возможность избирать прямым голосование депутатов в 51 одномандатном округе. По партийным спискам в парламент баллотируются 50 депутатов.
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