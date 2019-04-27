В США грузовик протаранил 28 авто: четверо погибших

Вблизи города Денвер, штат Колорадо, в результате наезда грузовика с прицепом на несколько десятков автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

"По меньшей мере четыре человека погибли во время инцидента, когда водитель фуры въехал в трафик, который остановился, на 70-й федеральной трассе близ Денвера", - отмечается в сообщении.

В результате аварии, в которой пострадали 24 легковых и четыре грузовых автомобиля, произошел масштабный пожар. На кадрах с места инцидента видно большой огонь, а также густой черный дым, передает Корреспондент

Водитель грузовика, 23-летний Роджел Агилера-Медерос, получил ранения во время аварии, впрочем, по словам правоохранителей, незначительные. Сейчас он находится под стражей.

По предварительной информации, в грузовике могла быть неисправна тормозная система. Как сообщили в суде, в крови водителя не было найдено наркотических или алкогольных веществ. Следствие продолжается.