Смертельная авария в Единцах: автомобиль вылетел с трассы и врезался в столб

20-летний парень погиб в результате серьезной аварии вблизи села Корпачи Единцкого района. Трагедия произошла сегодня около 03:15 утра.

По данным полиции, автомобиль марки "Toyota Auris", за рулем которого был 22-летний парень, вылетел с трассы и врезался в столб.

В результате столкновения один пассажир погиб на месте, а водитель и еще трое человек доставлены в районную больницу Единец.

Полиции предстоит выяснить все детали аварии.