Дорогая ошибка: в столичной "валютке" мужчине дали на 20 тысяч леев больше требуемой суммы

Клиенту одного из молдавских банков, который решил обменять валюту, выдали на 20 тысяч леев больше требуемой суммы. Мужчину ищет полиция. Этот случай произошел месяц назад на Чеканах, однако правоохранители обнародовали его лишь сейчас. Они обратились к гражданам с просьбой помочь в поиске.

По словам стражей порядка, все это время они надеялись, что мужчина сам вернет деньги.

На кадрах, опубликованных полицией, видно, как клиент подходит к кассе, получает деньги, пересчитывает их, а затем идет к автомобилю.

По данному случаю начато расследование.