В селе Деренеу не утихает скандал вокруг церкви, где священник распылил слезоточивый газ

В селе Деренеу Каларашского района не утихает скандал вокруг церкви. После того, как на прошлой неделе священник Флорин Марин распылил у входа в святую обитель слезоточивый газ, сельчане решили огородить его дом, который находится на территории храма. Они говорят, что настоятель угрожает им расправой.

"Он заявил, что не уйдёт из Деренеу, пока не убьёт нас всех. Хочет испортить нам жизнь."

На защиту священника встала его семья. Сын и жена пытались остановить людей, которые устанавливали забор.

"Они принесли строительные материалы и начали делить территорию. Без документов, без постановления суда. Я повалила изгородь, а они начали толкать меня", - сказала жена священника Елена Марин.

Сельчане говорят, что у них были веские основания возвести забор.

"Люди боятся ходить в церковь, потому что собаки Флорина Марина кусают прихожан. Он снес столбы, где были установлены видеокамеры. Есть видео, где он распыляет слезоточивый газ. Что нам еще делать?"

"Люди боятся, поэтому и установили забор, чтобы священник не заходил на эту территорию. Это решение всего села".

Флорин Марин все обвинения отвергает, и говорит, что это провокация.

"Они хотят кровопролития, устраивают провокации, сегодня они избили и жену, и сына, и меня избили", - сказал священник Флорин Марин.

И на этот раз не обошлось без вмешательства полицейских.

"Нужно провести расследование, и принять решение в соответствии с законодательством Молдовы", - сказал глава отделения ИП Калараш Константин Горя.

Скандал вокруг церкви в селе Деренеу разгорелся в 2018 году, после того, как местный священник Марин Флорин решил перевести приход под ведомство митрополии Бессарабии. Митрополия Молдавии направила в село другого священника. Однако Марин Флорин село не покинул и проводит службы в церковной пристройке.