Скандальное заявление депутата ПДС Думитру Алайбы вызвало жесткую критику

Скандальное заявление депутата ПДС Думитру Алайбы вызвало жесткую критику. В эфире частного телеканала он признал, что блок ACUM заинтересован в досрочных выборах. Причем - не в одних, а пока не получит в парламенте большинство.

"Мы должны проводить столько выборов, сколько понадобится, пока не получим власть", - сказал Думитру Алайбы.

Политологи говорят, что правая оппозиция в угоду своим интересам готова повернуть страну в политический хаос и экономический кризис.

"То, что говорит господин Алайба, и то, что делают лидеры блока ACUM, показывает, что они теряют чувство меры. Сложно комментировать это анекдотическое заявление, и сложно поверить, что господин Алайба сказал это всерьез и со всей ответственностью", - сказал политический аналитик Петру Ботагу.

"Это приведет к катастрофе. Не исключена неспособность выплачивать пенсии. Если не установится ответственная власть, мы пойдем по пути разрушения", - сказал бывший вице-председатель парламента Серафим Урекян.

Социологи говорят, что еще одни выборы станут бесполезной тратой времени и денег. Последние опросы показали, что расклад сил в парламенте существенно не изменится. А люди хотят стабильности.

"Проблема в том, что политический кризис может перерасти в экономический. Такое уже было в 2014-м году, когда не могли избрать президента. Люди это помнят, и повторения ситуации не хотят. Это заявление о досрочных выборах похоже на отчаяние, так как исследования показывают, что досрочные выборы ничего не изменят".

"Если хочешь дискредитировать демократию, надо проводить выборы каждый месяц, каждую неделю, чтобы избирателям все это стало противно. Это несерьезный подход. Безусловно, от этого пострадает и население, и молдавская демократия", - сказал политический аналитик Петру Богату