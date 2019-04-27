Молдова отмечает День государственного флага

Премьер-министр Павел Филип чествовал триколор на торжественной церемонии, посвященной Дню государственного флага, которая состоялась в Службе государственной охраны. Премьер-министр заявил, что флаг является символом нашей независимости, суверенитета и национальных ценностей.

«Наши предки показали нам, что для поднятия флага нужно подняться с колен. Мы пытались подняться до высоты и достоинства триколора. По крайней мере, последние 3 года мы стояли на ногах с высоко поднятой головой: с трибуны ООН мы требовали вывода иностранных войск с территории страны. Нам впервые удалось полностью контролировать государственную границу, включая центральный участок, и мы четко заявили, что интересы гражданина и национальные интересы превыше всего», - сказал Павел Филип.

Глава кабинета министров заявил, что флаг - это, по сути, достоинство, единство и мужество. Он постоянно следит за развитием нашей страны и ведет нас к процветающему будущему. «Патриотизм - значит отказаться от собственных желаний в пользу всего, что означает этот флаг. Это урок, который политики обязательно должны усвоить. Научиться смотреть в будущее, научиться проявлять больше единства, преданности и любви к стране», - подчеркнул Павел Филип.

В ходе мероприятия группа офицеров и субофицеров Государственной службы охраны была награждена Почетными грамотами правительства.

День государственного флага ежегодно отмечается 27 апреля. В этот день 1990 года триколор был впервые поднят над зданием парламента, выражая волю граждан, которые требовали возврата к национальным ценностям.



Фото: Молдпрес