На Пасху молдаване массово возвращаются домой: на таможне образовались очереди

В преддверии Пасхи, когда большое число молдавских граждан возвращается в страну, чтобы отметить праздник с родственниками и друзьями, количество переходов государственной границы растет, согласно данным Пограничной полиции.

Так, за последние 24 часа границу пересекло более 67 тысяч человек, что почти на 8 тысяч больше, чем в предыдущий день. Большинство пересечений - 41 000 зафиксировано на въезде в Республику Молдова. Также из общего количества человек, перешедших границу, более 32 тысяч - граждане Республики Молдова.

Больше всего пересечений границы отмечается на КПП "Леушень" и "Международный аэропорт Кишинева".

В связи с увеличением числа пересечений власти предпринимают больше мер для оптимизации пограничного движения, а именно: пополнена численность персонала и оборудования для таможенного досмотра и проверки, задействованы все полосы таможенного контроля, в том числе для дипломатического корпуса или на противоположном направлении, усилено сотрудничество с пограничными властями соседних стран.

Наших соотечественников, въехавших вчера в страну, встретили на границе сотрудники Национальной патрульной инспекции, которые провели информационную кампанию о рисках и последствиях вождения в состоянии сонливости. Так, водителей, которые проделали долгий путь, на въезде в страну встретили патрульные инспекторы, которые предложили им кофе, воду и информационные листовки.