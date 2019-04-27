На Шри-Ланке нашли четыре трупа, предположительно принадлежащих смертникам

Тела четырех предположительных террористов-смертников обнаружены в районе шри-ланкийского города Калмунай, где ранее сообщалось о взрывах, передает телеканал News 1st со ссылкой на представителя полиции.

В пятницу в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Ранее сообщалось, что за последние 24 часа власти острова задержали 20 подозреваемых, пишет РИА Новости.

"Тела четырех предположительных террористов-смертников обнаружены в районе, где сообщалось о взрывах, в Сейнтамаруту, Калмунай", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Twitter.

Ранее в пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.