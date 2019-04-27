Участники празднества всех возрастов отмечают карнавалом последнее пышное застолье перед сорокадневным Великим постом и подбрасывают каскаронес в воздух.
Обычай красить куриные яйца распространен во многих регионах мира: так, западноевропейские католики красят их в однотонный цвет, а в Центральной Европе расписывают с помощью специальной техники.
Однако у каждой страны существуют и свои традиции, связанные с христианским праздником и незаменимым атрибутом пасхального стола, передает РИА Новости.
Яйца Фаберже – Санкт-Петербург, Россия
Роскошно украшенные яйца Фаберже знамениты по всему миру и являются неотъемлемой частью русской культуры с середины XIX века.
Фото: РИА Новости
Именно тогда император Александр III заказал первое искусно декорированное яйцо в качестве подарка на Пасху своей супруге — императрице Марии. С 1885 по 1916 год Петер Карл Фаберже изготовил еще 50 драгоценных яиц.
Сегодня путешественники могут увидеть крупнейшую в мире коллекцию знаменитых экспонатов в Музее Фаберже во дворце Нарышкиных-Шуваловых, который находится в самом центре Санкт-Петербурга.
Яичные гонки – Тредоцио, Италия
В маленькой деревне итальянской провинции Форли-Чезена выражение "сбежавшее яйцо" каждый год обретает буквальный смысл.
Там проводится "Яичное палио", то есть "Яичная Олимпиада", которая длится два дня (Пасхальное воскресенье и понедельник) и состоит из разнообразных конкурсов и развлечений. Например, метание яиц, соревнования по поиску яиц и яичные гонки, во время которых участникам необходимо сохранить скорлупу невредимой.
Братство гигантского омлета – Бесьер, Франция
В Бесьере, коммуне на юго-западе Франции, во время католического праздника проводится фестиваль гигантского омлета. Каждый год около пятидесяти волонтеров, живущих в этой маленькой деревушке и именующих себя членами особого братства "Гигантского омлета", готовят огромный омлет из 15 тысяч яиц, которым бесплатно угощают всех собравшихся.
Говорят, что традиция пошла со времен посещения коммуны Бесьер Наполеоном: ему так понравился омлет, что он распорядился приготовить гигантскую порцию для всех своих солдат.
Фото: АР
Традиционная бумага васи – Япония
В Японии Пасху не отмечают, но на волне знакомства с другими культурами японцы переняли и традицию украшения яиц весной. Орнаменты наносят, используя специальную японскую бумагу васи, клей и лак. Кстати, именно эта бумага используется для изготовления традиционного оригами.
Фото: Laitche
Каскаронес – Мексика
Мексиканские каскаронес прямого отношения к празднованию Пасхи не имеют, тем не менее связаны с ней. Ярко раскрашенные пустые яичные скорлупки, наполненные конфетти, маленькими игрушками или конфетами, — популярный атрибут карнавального веселья перед Пепельной средой, которая отмечается за 46 календарных дней до Пасхи.
Фото: CC BY-SA 3.0 / Luisfi /
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