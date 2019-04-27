Пчеловоды терпят убытки: за неделю на разных пасеках погибло более 2000 пчелиных семей

У пчеловодов сезон начался с больших убытками. За неделю на разных пасеках погибло больше двух тысяч пчелиных семей. Владельцы уверены - они отравились химикатами, которыми опрыскивают цветущие деревья.

Анатолий Дубник из села Шиковэц Унгенского района пасеку открыл только в этом году. За два дня он потерял все десять пчелиных семей. Причина, по его мнению, - химикаты в соседнем сливовом саду. Опрыскивать его начали без оповещения. Ущерб пчеловод оценивает почти в 20 тысяч леев.

По закону, садоводы обязаны сообщать об обработке деревьев местным властям. И не позже, чем за неделю до начала работ. Но в Агентстве продовольственной безопасности признают - закон нарушают из года в год.

"В прошлом году пострадали несколько пчеловодов Хынчештском и Леовском районах. Мы туда выезжали, провели все процедуры. Было установлено, что предприниматель нарушил закон, но до суда не дошло. Видимо, пчеловоды боятся судебных издержек и не уверены, что выиграют", - сказал инспектор НАПБ Михай Доброжан.

Сейчас инспекторы выясняют причину гибели пчел в Унгенском и Яловенском районах.

"Садоводы обнаруживают проблему и сразу начинают опрыскивать деревья, никому не сообщая. В этом проблема - аграрии, пчеловоды и местные власти не взаимодействуют. Но фермеры должны понимать - уничтожая пчел, они рубят сук, на котором сидят", - сказал глава Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим.

В прошлом году из-за неконтролируемого опрыскивания садов в стране погибло 15 тысяч пчелиных семей.