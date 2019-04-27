В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня. Онлайн-трансляция

В Иерусалиме готовятся к великому пасхальному чуду - схождению Благодатного огня. Паломники со вчерашнего вечера собираются у храма Гроба Господня, а верующие по всему миру будут смотреть прямую трансляцию - устраивают ее каждый год.

Обычно схождение происходит с часу до трех часов дня по местному времени. Перед этим храм тщательно проверяют - чтобы не было источников открытого огня. После двери запечатывают воском.

Патриарх Иерусалисмский в сопровождении других священников трижды обходит гробницу, затем, оставшись один, молится, держа в руках незажженные свечи. Когда огонь появляется, его раздают священникам и паломникам. Считается, что в первые полчаса Благодатный огонь не обжигает.

В Кишинев огонь доставит делегация митрополии во главе с митрополитом Владимиром. Вечером она прибудет в столичный кафедральный собор. В Молдову Благодатный огонь привозят в 17-й раз.