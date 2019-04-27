Великая Суббота: что можно и что нельзя делать накануне Пасхи

В 2019 году Великая суббота выпала на 27 апреля. Это день накануне Пасхи. По-другому эту субботу называют Страстной или Чистой. Верующие вспоминают события,которые произошли накануне Воскресения Христова. Что нужно успеть сделать в Великую субботу накануне Пасхи 2019?

Великая суббота — это и печальный, и радостный день для христиан. Бог еще не воскрес, но весь мир уже предчувствует чудо. В этот день по традиции проводят последние приготовления к Пасхе, передает вести.ua.

Ограничения в пище в Великую субботу является сравнительно мягкими по сравнению с другими днями Страстной недели. Как и на протяжении всего Великого поста, верующие не должны есть мясо, яйца и молочные продукты. Помимо этого, запрещена рыба, разрешена только горячая пища с растительным маслом.

Великую субботу порой еще называют "красильной", поскольку в этот день принято красить яйца, которые впоследствии освящают в церкви, и мы рассказывали, как покрасить пасхальные яйца без химии. Также в этот день не принято активно проводить время и веселиться. И, конечно же, в последний день поста следует воздержаться от ссор.