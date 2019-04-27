Прокатил приятеля на крыше автомобиля: столичный водитель получил штраф

Штраф за агрессивное вождение получил любитель острых ощущений, устроивший гонку по столичным улицам. Он прокатил приятеля на крыше автомобиля, а видео выложили в инстаграм.

Проехал экстремал на крыше несколько кварталов.

Трюкачество каскадер-любитель показывает не первый раз. Ранее он хвастался в соцсетях прыжком из машины на ходу. Правда, скорость тогда была меньше.

Личность экстремала полиция установила на следующий день. Ему, как и водителю, грозит наказание. Того уже оштрафовали на полторы тысячи леев.

От комментариев трюкач отказался. В инстаграме он писал, что хотел сделать то, что видел в боевиках. Других он просил этого не повторять.