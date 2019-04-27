Вот такого паука нашел дома мужчина в Сиднее: теперь тревожно всей стране

Фотография странного паука, похожего на кусок суши, была с ужасом встречена в социальных сетях, пишет lifter и Daily Mail.

Уильям Уильямсон из Сиднея оказался в тупике, когда обнаружил эту странную тварь в своем доме. У паука, сидевшего на его лестнице, были ноги, как у краба, но с мягкой оболочкой, и зеленые шары на спине, напоминающие кусочки огурца, передает vesti.ua.net.

Он опубликовал снимок паука в группе в Facebook в надежде опознать его, но это вызвало тревогу у некоторых пользователей, которые никогда раньше не видели ничего подобного.

«Время сжигать дом», - сказал один человек. «Сначала я подумал, что это кусок суши», - сказал другой.

Своеобразное существо было идентифицировано как Великолепный Паук, иначе известный как паук Ordgarius magnificus. Несмотря на свою причудливую внешность, паук не опасен для человека, сообщает Австралийский музей. Великолепные пауки часто встречаются в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде и могут достигать 2,5 см в длину.

В отличие от большинства пауков, которые плетут паутину, эти хитрые существа используют липкий шелковый шар, чтобы поймать свою добычу. И они отлично подходят для борьбы с вредителями.