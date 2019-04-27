Штраф до 25 тысяч леев: власти запретили жечь костры и поджигать покрышки в пасхальную ночь

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды предупреждает, что запрещено жечь костры и поджигать покрышки в пасхальную ночь. За несоблюдение этого положения грозит штраф до 25 тысяч леев, передает МОЛДПРЕС.

Как отмечают специалисты, при горении покрышек в атмосферу выделяется 23 опасных химических вещества, восемь из которых канцерогенные. Среди них – окись углерода, окиси серы и азота, диоксины, фураны, тяжелые металлы, бензол и полициклические ароматические углеводороды, передает Молдпрес.

Вдыхание черного дыма очень вредно, оно может вызвать бронхит, астму, отравление легких или заболевания нервной системы. Диоксины накапливаются в растениях, в тканях животных, рыб и человека. В зависимости от характера и направления ветра вредные вещества могут рассеиваться в воздухе на расстояние более 160 километров.

В этот период инспекторы окружающей среды вместе с лесниками, сотрудниками других профильных органов проводят рейды в лесополосах, на прилегающих территориях, а также в местах повышенного риска возникновения пожаров

В соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях, за загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ налагается штраф в размере до 3 тысяч леев в отношении физических лиц и до 25000 леев для юридических лиц.