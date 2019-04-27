График работы столичного общественного транспорта в ночь на Пасху

В ночь на Пасху столичный общественный транспорт будет работать по особому графику. В субботу вечером троллейбусы и автобусы будут ходить до полуночи, а микроавтобусы - в зависимости от пассажиропотока.

Кроме того, в случае необходимости добавят количество единиц транспорта на 10-ом маршруте, соединяющем Кишинев с Гратиештами, на 26-ом, который ведет до Дойны и на 28-ом до Хульбоаки.

И в этом году на Радоницу, 5 и 6 мая, весь транспорт до столичных кладбищ будет бесплатным. Также два дополнительных автобусных маршрута введут с улицы Василе Александри и от Цирка до кладбища Святого Лазаря. До него будут доезжать 27 автобус, 132, 134, 162 и 184 маршрутки. Проезд частного транспорта в районе кладбища будет запрещён.