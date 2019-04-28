Наверняка вы слышали фразу «все имеет две стороны». Свет неполон без тьмы. Жизнь не имеет значения в отсутствие смерти. Даже у монеты два лица! Так же с нами, людьми.
В каждом из нас есть как положительное, так и отрицательное, и во многом это влияние нашего знака Зодиака, пишет vesti-ua.net.
Овен
Овны высокодуховные существа с большим энтузиазмом и энергией для жизни. Эти люди выглядят очень мотивированными, пылкими и страстными, и поэтому вдыхают позитив свое окружение. Они не верят в проигрыш и никогда не отступают, когда принимают вызов.
Тем не менее, если препарировать их характер, мы увидим агрессивную и доминирующую натуру. Они могут вспыхивать из-за мелочей, и страдают от последствий своего гнева.
Телец
Телец это ходячая стабильность и верность. Они не гнушаются упорно трудиться, чтобы заработать достаточно для создания уютного гнездышка. Они любят быть последовательными, что очень хорошо для жизни и отношений.
Но и они не без недостатков, одним из которых является их феноменальное упрямство. Кроме того, они требовательны и настойчивы, и любят делать все по-своему.
Близнецы
Знак Близнецов говорит сам за себя. Это двойственные натуры, но не обязательно легкомысленные. Они добрые, открытые, всегда готовы к приключениям и любят учиться. Однако эти же люди бывают депрессивными, импульсивными, и язвительными. В такие минуты они хотят спрятаться от всего мира, и их лучше не трогать.
Рак
Это верные, решительные и глубоко преданные люди. Они, как правило, заботятся о других и обеспечивают плечо тем, кто в этом нуждается. Они умеют слушать и сопереживать, но при этом ни слова не скажут о себе. Многие злоупотребляют их добротой. Поэтому они легко впадают в тревогу и депрессию, и подолгу занимаются самоедством.
Лев
Лев не может без похвалы. Эти амбициозные, веселые и уверенные в себе люди могут показаться немного эгоцентричными и поверхностными. Более того, они слишком уверены в себе. Они периодически страдают манией величия, недооценивают других и считают себя лучшими людьми.
Дева
Девы редкостные зануды, и всегда найдут к чему придраться. Они мелочны, логичны, дисциплинированы и любят все анализировать. Зато они невероятно терпеливы, и умеют решать проблемы и слушать людей. С другой стороны, они склонны преувеличивать проблемы, не умеют расслабляться, и относятся к жизни слишком серьезно. Им нужен план и рутина, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно, что делает их негибкими в глазах других. Они обожают критиковать себя и других.
Весы
У них есть настоящий талант упорядочивать свою жизнь и относиться ко всем с уважением и добротой. Они просто любят людей, они действительно тактичны и вежливы. Они стараются сохранять равновесие и избегают всяких споров. Но их нерешительность не дает им возможности получать то, что они уже давно заслужили.
Скорпион
Это умные люди с саркастическим чувством юмора, что может казаться неприятным тем, кого они задевают. Они хорошо скрывают свои чувства, и благодаря этому люди не могут причинить им боль или оскорбить их. Они страстные, организованные, независимые и находчивые, но также лояльные и заслуживающие доверия. Худшие их черты - это мстительность и манипуляции. Скорпионы часто показывают свою другую сторону, когда им угрожает опасность или предательство.
Стрелец
Люди под этим знаком Зодиака отчаянные оптимисты, путешественники и тусовщики, но при этом они системны, и умеют работать. С другой стороны, у них могут быть проблемы с фокусировкой на чем-то одном, они все равно будут искать что-то новое. Стрельцы импульсивны и темпераментны, и кроме всего прочего, ревнивы.
Козерог
Работяги Козероги умны, мотивированы, логичны, практичны и хорошо организованы. Они будут идеальными лидерами благодаря своей способности видеть более широкую перспективу и делать то, что обещали. С другой стороны, Козерог иногда бывает упрямым, но также и бескомпромиссным и мятежным. Они не слушают идеи других людей, потому что им не позволяет это делать их гордость. Они также бывают капризны и раздражительны.
Водолей
Они любят путешествовать, изучать новые культуры и знакомиться с новыми людьми. Они любят поговорить, и поспорить, но при этом миролюбивы и воспитанны. Однако они могут показаться эмоционально сухими и недоступными. Водолеи умеют давать отпор и беречь собственные границы. В работе они добиваются серьезных успехов, но часто не верят в себя.
Рыбы
Они очень эмоциональные, заботливые и чувствительные люди с художественным вкусом. Почти, кто родился под этим знаком Зодиака, очень чутки. Они верны своим любимым, друзьям и семье, и сделают все возможное для них.
Тем не менее, у них тоже есть недостатки. Они часто наивны, ревнивы, и бывают надоедливы. Рыбы часто сначала сделают, а потом подумают, и это касается как работы, так и отношений.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md