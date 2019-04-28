В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. ВИДЕО

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь собравшимся паломникам, которые встретили его с ликованием и возгласами "Христос воскрес!" Верующие зажигают "пасхалы" — пучки из 33 свечей, по числу лет земной жизни Иисуса Христа.Благодатный огонь появляется в часовне над Гробом Господним в Иерусалиме ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православной Пасхи, сообщает РИА Новости.

В Кишинев огонь доставит делегация митрополии во главе с митрополитом Владимиром. Вечером она прибудет в столичный кафедральный собор. В Молдову Благодатный огонь привозят в 17-й раз.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Он считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом.