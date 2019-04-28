Квартиры в Кишиневе, Бухаресте, Таллине и дом в Эстонии: депутата ACUM Думитру Алайбы живет на широкую ногу

Квартиры в Кишиневе, Бухаресте, Таллине и еще полдома в Эстонии. Это имущество депутата ПДС Думитру Алайбы и его супруги. Народный избранник - из состоятельной семьи, его родители живут в роскошном доме, но сам он любит говорить о скромной жизни. Так что депутатский кабинет показался ему излишне шикарным.

"Мы на Буюканах, в квартире, где я провел полжизни. Квартира трехкомнатная, здесь мы живем год и пять месяцев - с тех пор, как вернулись в Молдову. Я задекларировал еще одну квартиру в Бухаресте, купленную в 2006 году", - сказал депутат ПДС Думитру Алайба.

Квартиру в Кишиневе Думитру Алайба купил в 16 году, уйдя из правительства, где был советником тогдашнего премьера Влада Филата, который сейчас отбывает срок за коррупцию. Тогда же он вел страницы ЛДПМ в социальных сетях. В 2013-м в одной из статей он уверял, что с Banca de Economii все будет хорошо. Хотя именно тогда в банке происходили хищения. Позже статью удалили.

Жена депутата - уроженка Эстонии. Это она владелица квартиры в Таллине и наследница половины дома. Супруги также являются учредителями нескольких фирм.

Несмотря на приверженность транспарентности, пособия жены, полученные в Эстонии, депутат в декларации не указал.

"До сих пор я была в тпуске по уходу за ребенком. В этом месяце он заканчивается, посмотрим, что делать дальше", - сказала супруга Думитру Алайбы Мариан Манни.

У родителей Думитру Алайбы - большой дом на телецентре. Фото особняка недавно опубликовали блогеры. Площадь участка - семь аров.

Блогер Корнелиу Гандрабур, выложивший кадастровые данные, обратил внимание, что на участке - несколько строений. Сам дом на 94 квадратных метра и пристройки на 69 и 13. По мнению блогера, так владельцы избегают уплаты налога на дорогую недвижимость.

Думитру Алайба эту информацию опроверг.

За последние два года доходы новоиспеченного депутата оставили почти 360 тысяч леев и 11 тысяч евро. Есть у него и банковские вклады - на 37 тысяч леев и семь с половиной тысяч евро.

Месяц назад он рассуждал в фейсбуке об излишней роскоши депутатских кабинетов.

"У каждого депутата есть холодильник и сейф. Не знаю, так ли это необходимо, тем более, что они ничего не делают. Везде кондиционеры, совсем не плохо", - отметил депутат ПДС Думитру Алайба.

Думитру Алайба не первый раз привлекает внимание прессы. Ранее некоторые СМИ написали, что он употребляет наркотики.

Депутатом он стал по одномандатному округу, что не мешает ему критиковать смешанную избирательную систему. Получил он на выборах около двух тысяч голосов.