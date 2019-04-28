Как будут работать медучреждения во время пасхальных праздников

Медицинские учреждения будут работать в дни Пасхальных праздников – 28, 29, 30 апреля и 1, 5, 6, 9, 10 мая в обычном режиме. Таким образом, администрации медучреждений назначат дежурных сотрудников и ответственных лиц согласно дополнительному графику работы в период праздников.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, которое утвердило график работы медучреждений, отмечает также, что будут обеспечены необходимые запасы лекарств, расходных материалов, продуктов питания и горючего для непрерывной работы медицинских учреждений в указанные дни, передает IPN.

Национальное агентство общественного здоровья обеспечит надзор за соблюдением санитарно-эпидемического режима общественных мест с повышенным риском пищевых отравлений в этот период. Национальный центр переливания крови обеспечит медико-санитарные учреждения продуктами крови, а Центр судебной медицины предоставит судебно-медицинскую помощь в обычном режиме.