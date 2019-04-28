Момент подрыва террориста-смертника на Шри-Ланке попал на видео

Момент подрыва террориста-смертника в гостинице Colombo's Kingsbury Hotel на Шри-Ланке попал на видео. Кадры опубликовал телеканал NBC News.

На ролике показано, как мужчина с объемным рюкзаком выходит из номера отеля, спускается вниз на лифте и проходит в гостиничное кафе. Затем прогремел взрыв, пишет lenta.ru.

Серия террористических атак в Шри-Ланке произошла 21 апреля. Изначально сообщалось о 359 жертвах и более 500 раненых, однако позднее стало известно, что погибших примерно на 100 человек меньше.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом заявляют, что атаки совершили местные экстремистские организации. Некоторые из террористов были членами одной семьи.